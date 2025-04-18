Левофлоксацин (Levofloxacin)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 424 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
227,84
Економія при броні: -34,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
232,38
Економія при броні: -18,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
230,41
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
113,01
Економія при броні: -7,64 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
229,43
Економія при броні: -37,15 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,93
Економія при броні: -6,66 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
114,15
Економія при броні: -17,35 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
267,98
Економія при броні: -31,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
102,21
Економія при броні: -4,70 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
226,33
Економія при броні: -16,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
101,20
Економія при броні: -3,78 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
224,29
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
112,34
Економія при броні: -4,88 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
227,80
Економія при броні: -16,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
227,69
Економія при броні: -16,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
225,64
Економія при броні: -15,02 грн