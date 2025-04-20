Левофлоксацин (Levofloxacin)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
232,47
Економія при броні: -56,12 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
220,47
Економія при броні: -42,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
247,87
Економія при броні: -12,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
100,21
Економія при броні: -4,79 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
231,86
Економія при броні: -55,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
228,56
Економія при броні: -8,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
113,29
Економія при броні: -5,83 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
231,50
Економія при броні: -10,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
229,23
Економія при броні: -9,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
115,29
Економія при броні: -7,83 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
234,98
Економія при броні: -14,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
234,71
Економія при броні: -14,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
118,48
Економія при броні: -7,04 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
234,75
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
235,00
Економія при броні: -14,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
220,46
Економія при броні: -42,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
101,06
Економія при броні: -3,64 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
228,12
Економія при броні: -51,73 грн