Левофлоксацин (Levofloxacin)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
223,96
Економія при броні: -39,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
223,26
Економія при броні: -10,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,30
Економія при броні: -36,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90
Економія при броні: -37,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
223,80
Економія при броні: -24,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
231,93
Економія при броні: -12,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
117,98
Економія при броні: -6,54 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
233,75
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,80
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
223,62
Економія при броні: -23,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
231,83
Економія при броні: -31,85 грн