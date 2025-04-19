Левофлоксацин (Levofloxacin)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
224,12
Економія при броні: -31,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
235,32
Економія при броні: -14,96 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
105,63
Економія при броні: -7,22 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
218,84
Економія при броні: -26,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
233,27
Економія при броні: -12,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
110,60
Економія при броні: -21,00 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
232,78
Економія при броні: -40,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
234,57
Економія при броні: -42,18 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
226,14
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
233,62
Економія при броні: -13,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
107,83
Економія при броні: -7,43 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
237,14
Економія при броні: -16,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
229,13
Економія при броні: -27,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
231,41
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
237,32
Економія при броні: -17,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
232,03
Економія при броні: -11,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
208,71
Економія при броні: -16,56 грн