Левофлоксацин (Levofloxacin)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
215,07
Економія при броні: -6,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
215,00
Економія при броні: -29,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
112,78
Економія при броні: -7,41 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
228,98
Економія при броні: -48,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
219,00
Економія при броні: -33,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
113,39
Економія при броні: -5,93 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
225,73
Економія при броні: -45,56 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
219,00
Економія при броні: -33,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
210,61
Економія при броні: -29,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
233,91
Економія при броні: -53,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,80
Економія при броні: -36,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
116,54
Економія при броні: -5,10 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
229,95
Економія при броні: -48,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,80
Економія при броні: -36,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90
Економія при броні: -36,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
105,12
Економія при броні: -6,61 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
115,96
Економія при броні: -4,52 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
225,61
Економія при броні: -12,57 грн