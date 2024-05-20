Амлодипін Євро таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка коробка, №30 - Одеса (501433) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 33 аптеках
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Всього: контурна чарункова упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Аптека 9-1-1
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Всього: контурна чарункова упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
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Всього: контурна чарункова упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Всього: упаковка (2), контурна чарункова упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А