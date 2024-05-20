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Амлодипін Євро таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка коробка, №30 - Одеса (501433) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: контурна чарункова упаковка (1)
40,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
40,70
Економія: -5,34 грн
35,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (3)
38,80
Економія: -3,44 грн
35,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: контурна чарункова упаковка (2)
37,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
37,94
Економія: -2,58 грн
35,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (1)
39,50
Економія: -4,14 грн
35,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: контурна чарункова упаковка (2)
32,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2), контурна чарункова упаковка (1)
32,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
35,90
Економія: -0,54 грн
35,36 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: упаковка (1)
50,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
37,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
38,11
Економія: -2,75 грн
35,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
38,63
Економія: -3,27 грн
35,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (3)
40,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: упаковка (1)
39,50
Економія: -4,14 грн
35,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: таблетки (10)
43,01
Економія: -7,65 грн
35,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
38,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
40,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
42,94
Економія: -7,58 грн
35,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (4)
34,41 грн