Амлодипін Євро таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка коробка, №30 - Київ (501433) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Софіївська, 1/2
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Всього: упаковка (18), контурна чарункова упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Спаська, 5
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Нижній Вал, 31
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20