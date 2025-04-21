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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 6
113.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5886,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
189.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5771,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
189.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5427,66
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
190.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні:
-20,00 грн
5771,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 91
191.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
193.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5762,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
197.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5537,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
197.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні:
-20,00 грн
5771,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5790,81
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 11
199.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5671,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні:
-217,00 грн
5569,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
201.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5783,76
Економія при броні:
-214,76 грн
5569,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
201.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5970,40
Економія при броні:
-77,30 грн
5893,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 12
201.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
201.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5679,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5732,92
Економія при броні:
-163,92 грн
5569,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5760,55
Економія при броні:
-191,55 грн
5569,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні:
-217,00 грн
5569,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
203.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5427,66
грн
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