Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,80
Економія при броні: -0,60 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
328.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5970,40
Економія при броні: -41,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5703,00
Економія при броні: -109,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 355/4
343.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5577,00
Економія при броні: -157,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
372.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5577,00
Економія при броні: -157,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5822,00
Економія при броні: -164,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
387.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,90
Економія при броні: -0,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
433.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5783,76
Економія при броні: -113,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 11
435.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
435.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5732,92
Економія при броні: -62,92 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні: -116,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
437.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
438.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
438.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
441.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 91
442.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
442.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг