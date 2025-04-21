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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
108.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,80
Економія при броні:
-0,60 грн
5726,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
112.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5839,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5577,00
Економія при броні:
-209,00 грн
5368,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 17
259.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5897,90
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5577,00
Економія при броні:
-157,00 грн
5420,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5822,00
Економія при броні:
-219,00 грн
5603,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5703,00
Економія при броні:
-53,00 грн
5650,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 355/4
277.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5595,24
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
278.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,90
Економія при броні:
-0,60 грн
5726,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
281.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5970,40
Економія при броні:
-77,30 грн
5893,10
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
397.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5783,76
Економія при броні:
-214,76 грн
5569,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
397.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5732,92
Економія при броні:
-163,92 грн
5569,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 11
397.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5671,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні:
-217,00 грн
5569,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
399.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5427,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
400.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5427,66
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 115
402.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5897,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
402.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні:
-20,00 грн
5771,10
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні:
-217,00 грн
5569,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
403.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5897,90
грн
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