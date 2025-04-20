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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
3788,82
Економія при броні:
-5,10 грн
3783,72
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 13
136.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5947,70
Економія при броні:
-162,70 грн
5785,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 6
335.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5886,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
456.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні:
-20,00 грн
5771,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 91
458.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
459.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5771,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
461.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5762,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
462.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5427,66
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
463.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5897,90
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
464.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5537,70
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
466.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5897,90
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30-А
467.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5897,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 12
467.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
467.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
467.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні:
-217,00 грн
5569,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
467.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5897,90
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
467.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5897,90
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
467.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5760,55
Економія при броні:
-82,55 грн
5678,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 115
467.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5897,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
467.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5679,50
грн
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