Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
5.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 12
6.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
6.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
7.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
7.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5760,55
Економія при броні: -82,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 11
8.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні: -116,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
9.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
9.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 91
9.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
9.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5783,76
Економія при броні: -113,76 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5732,92
Економія при броні: -62,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
12.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні: -64,80 грн
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні: -163,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
126.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5970,40
Економія при броні: -244,10 грн