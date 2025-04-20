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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5822,00
Економія при броні:
-219,00 грн
5603,00
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
130.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,90
Економія при броні:
-0,60 грн
5726,30
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5577,00
Економія при броні:
-209,00 грн
5368,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5577,00
Економія при броні:
-157,00 грн
5420,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 355/4
193.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5595,24
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5703,00
Економія при броні:
-53,00 грн
5650,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
229.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5970,40
Економія при броні:
-77,30 грн
5893,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
257.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,80
Економія при броні:
-0,60 грн
5726,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
260.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5839,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
308.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5839,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5732,92
Економія при броні:
-163,92 грн
5569,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5783,76
Економія при броні:
-214,76 грн
5569,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні:
-217,00 грн
5569,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 11
342.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5671,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
343.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5427,66
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
345.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні:
-217,00 грн
5569,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
346.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні:
-217,00 грн
5569,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
348.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5427,66
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
348.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні:
-20,00 грн
5771,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
350.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5790,81
грн
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