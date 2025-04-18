Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
195.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,90
Економія при броні: -0,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5822,00
Економія при броні: -164,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5577,00
Економія при броні: -157,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5577,00
Економія при броні: -157,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 355/4
305.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5703,00
Економія при броні: -109,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
364.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5970,40
Економія при броні: -41,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 193
388.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
391.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні: -163,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
400.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5732,92
Економія при броні: -62,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
400.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5783,76
Економія при броні: -113,76 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні: -116,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 11
403.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
406.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
412.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
412.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг