Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,90
Економія при броні: -0,60 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5822,00
Економія при броні: -219,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5577,00
Економія при броні: -209,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5577,00
Економія при броні: -157,00 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 17
131.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
190.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 355/4
235.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5703,00
Економія при броні: -109,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
290.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5970,40
Економія при броні: -41,20 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
377.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні: -217,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
378.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5732,92
Економія при броні: -62,92 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
379.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5783,76
Економія при броні: -113,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
380.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
380.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні: -116,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 11
380.7 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
387.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні: -20,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
388.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5726,80
Економія при броні: -0,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
388.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
389.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
389.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг