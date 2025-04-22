Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні: -217,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні: -217,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
121.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5760,55
Економія при броні: -191,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 12
123.5 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
123.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні: -217,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
127.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
127.8 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5732,92
Економія при броні: -163,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5786,00
Економія при броні: -217,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5783,76
Економія при броні: -214,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
130.4 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 11
130.9 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 91
132.0 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
132.2 км
Кортимент таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
5791,10
Економія при броні: -20,00 грн