Атера А таблетки 80 мг + 10 мг блістер, №28 - Запоріжжя (841003) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
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Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Бажаємо здоров'я
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
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Всього: таблетки (14)
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16