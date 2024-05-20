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Атера А таблетки 40 мг + 5 мг блістер, №28 - Запоріжжя (840997) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
191,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
210,73
Економія: -27,95 грн
182,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
206,33
Економія: -18,15 грн
188,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
192,99
Економія: -12,39 грн
180,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
206,00
Економія: -29,00 грн
177,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
206,00
Економія: -29,00 грн
177,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
205,99
Економія: -25,39 грн
180,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
191,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
191,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
191,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
196,52
Економія: -14,81 грн
181,71 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
199,20
Економія: -18,80 грн
180,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
191,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
219,02
Економія: -35,59 грн
183,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
195,13
Економія: -19,17 грн
175,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3), блістер (1)
225,43
Економія: -40,10 грн
185,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
191,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
206,00
Економія: -29,00 грн
177,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
191,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (102)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
191,30 грн