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SVR топіаліс бальзам очищаючий для обличчя та тіла для сухої та схильної до атопії шкіри 400 мл - Львів (836014) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
639,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
693,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (3)
1136,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
1050,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
1135,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (3)
1121,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
1128,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
1131,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (4)
1122,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
606,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
666,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
606,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
624,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (3)
1129,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
1050,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
720,90
Економія: -144,15 грн
576,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Центральна, 27
Всього: упаковка (1)
764,59
Економія: -79,72 грн
684,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
737,85
Економія: -40,11 грн
697,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
1126,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
1057,40 грн