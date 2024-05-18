SVR топіаліс бальзам очищаючий для обличчя та тіла для сухої та схильної до атопії шкіри 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (836014) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
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Всього: упаковка (2)
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Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Валки, пл. Центральна, 3
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4