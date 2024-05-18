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SVR топіаліс бальзам очищаючий для обличчя та тіла для сухої та схильної до атопії шкіри 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (836014) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
1132,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
697,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
688,64 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
1128,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
691,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
1136,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (3)
1130,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
1063,78 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
699,00
Економія: -98,00 грн
601,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
742,85
Економія: -128,75 грн
614,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
1128,92 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (2)
1122,41 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (3)
1138,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
690,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
1133,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
645,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
1127,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (3)
1135,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
685,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (4)
1132,40 грн