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Аденомак 500 таблетки 500 мг, №60 - Запоріжжя (817585) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1409,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
1386,00
Економія: -78,60 грн
1307,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки (30)
1674,46
Економія: -95,13 грн
1579,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1409,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
1434,99
Економія: -0,19 грн
1434,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1386,00
Економія: -78,60 грн
1307,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1409,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (7)
1434,99
Економія: -0,19 грн
1434,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1409,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1409,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1409,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
1565,52
Економія: -161,75 грн
1403,77 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1409,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1705,86
Економія: -357,21 грн
1348,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
1504,41
Економія: -214,83 грн
1289,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (6)
1708,13
Економія: -359,48 грн
1348,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: таблетки (40)
1562,43
Економія: -211,95 грн
1350,48 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1409,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1409,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1409,90 грн