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Аденомак 500 таблетки 500 мг, №60 - Львів (817585) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1302,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1651,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1651,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1337,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1651,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
1509,99
Економія: -70,19 грн
1439,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
1434,99
Економія: -109,77 грн
1325,22 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
1926,50
Економія: -492,40 грн
1434,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
1588,28
Економія: -228,58 грн
1359,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
1439,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки (40)
1439,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1651,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки (30)
1439,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1361,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1439,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: таблетки (30)
1441,99
Економія: -2,19 грн
1439,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
1439,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1651,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1651,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
1439,80 грн