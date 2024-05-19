Аденомак 500 таблетки 500 мг, №60 - Київ (817585) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 464 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (1), таблетки (5)
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Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: таблетки (10)
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21