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Аденомак 500 таблетки 500 мг, №60 - Харків (817585) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
1533,35
Економія: -151,23 грн
1382,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
1557,64
Економія: -169,98 грн
1387,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1434,99
Економія: -0,41 грн
1434,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1401,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: таблетки (20)
1583,00
Економія: -198,10 грн
1384,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
1434,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
1699,65
Економія: -299,66 грн
1399,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
1596,63
Економія: -242,57 грн
1354,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
1641,48
Економія: -142,36 грн
1499,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
1366,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1401,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
1366,26 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
1457,95
Економія: -107,33 грн
1350,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
1925,90
Економія: -491,80 грн
1434,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1401,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (65)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1401,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2), таблетки (2)
1646,33
Економія: -68,93 грн
1577,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
1581,72
Економія: -199,16 грн
1382,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
1562,30
Економія: -175,31 грн
1386,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
1434,99
Економія: -0,41 грн
1434,58 грн