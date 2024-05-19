Аденомак 500 таблетки 500 мг, №60 - Харків (817585) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
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Всього: упаковка (65)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (65)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (65)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38