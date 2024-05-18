Аденомак 500 таблетки 500 мг, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (817585) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 139 аптеках
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Нє болєй
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Всього: упаковка (1), таблетки (5)
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Нє болєй
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Не болей! семья аптек
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
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Подорожник
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), таблетки (5)
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Аптека шар@
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (182)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (8), таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека копійка
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2