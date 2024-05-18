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Аденомак 500 таблетки 500 мг, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (817585) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1472,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), таблетки (5)
1582,23
Економія: -109,75 грн
1472,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
1670,45
Економія: -197,67 грн
1472,78 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
1434,99
Економія: -5,17 грн
1429,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: таблетки (50)
1531,70
Економія: -109,20 грн
1422,50 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2)
1467,76
Економія: -89,32 грн
1378,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1472,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1472,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
1609,45
Економія: -252,48 грн
1356,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
1366,28 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), таблетки (4)
1612,20
Економія: -43,90 грн
1568,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1472,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
1624,83
Економія: -290,36 грн
1334,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
1553,83
Економія: -201,12 грн
1352,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
1349,92 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), таблетки (5)
1540,35
Економія: -86,64 грн
1453,71 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: таблетки (10)
1631,26
Економія: -296,79 грн
1334,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1472,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (8), таблетки (2)
1398,81
Економія: -57,67 грн
1341,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: таблетки (50)
1416,28
Економія: -50,01 грн
1366,27 грн