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Аденомак 500 таблетки 500 мг, №20 - Запоріжжя (817583) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
525,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
525,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
525,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
605,99
Економія: -92,90 грн
513,09 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
554,00
Економія: -72,60 грн
481,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
475,83 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
525,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
574,99
Економія: -61,90 грн
513,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
562,60
Економія: -116,21 грн
446,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
475,82 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
525,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
563,61
Економія: -83,69 грн
479,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
565,33
Економія: -121,29 грн
444,04 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
525,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
610,74
Економія: -160,18 грн
450,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
537,14
Економія: -57,06 грн
480,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
473,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
525,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
525,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
525,90 грн