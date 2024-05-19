Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураАденомак 500Ціни в аптеках

Аденомак 500 таблетки 500 мг, №20 - Львів (817583) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
581,48
Економія: -60,06 грн
521,42 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
580,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
583,99
Економія: -70,29 грн
513,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
479,44 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
580,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
613,99
Економія: -100,29 грн
513,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
580,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
579,44
Економія: -100,61 грн
478,83 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
571,99
Економія: -58,29 грн
513,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
555,29
Економія: -41,59 грн
513,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
580,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
574,99
Економія: -61,29 грн
513,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
615,99
Економія: -102,29 грн
513,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
580,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
566,87
Економія: -89,04 грн
477,83 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
580,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
580,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
542,31
Економія: -50,14 грн
492,17 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
580,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
480,13 грн