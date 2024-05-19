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Аденомак 500 таблетки 500 мг, №20 - Київ (817583) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 474 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
580,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
486,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
509,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
479,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (8)
501,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
580,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
464,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
594,84
Економія: -93,83 грн
501,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
475,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
646,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: таблетки (10)
502,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
619,73
Економія: -175,65 грн
444,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
598,99
Економія: -85,29 грн
513,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
470,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: таблетки (10)
611,38
Економія: -134,94 грн
476,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
621,89
Економія: -102,54 грн
519,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
574,13
Економія: -54,78 грн
519,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
480,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
593,40
Економія: -74,41 грн
518,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
546,74
Економія: -80,56 грн
466,18 грн