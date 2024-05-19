Аденомак 500 таблетки 500 мг, №20 - Харків (817583) Лікарський препарат - ціни
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Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (4)
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Сумська, 41/2
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1