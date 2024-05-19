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NOW FOODS ГЛЮКОЗАМІН, ХОНДРОЇТИН МСМ капсули, №30 - Львів (826754) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
526,77
Економія: -37,07 грн
489,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
504,99
Економія: -36,91 грн
468,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
454,56
Економія: -21,77 грн
432,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
514,95
Економія: -82,13 грн
432,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
638,70
Економія: -161,80 грн
476,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
488,37
Економія: -25,92 грн
462,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
460,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
596,99
Економія: -128,91 грн
468,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
566,99
Економія: -98,91 грн
468,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
578,99
Економія: -110,91 грн
468,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (2)
434,46 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
462,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
434,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
545,99
Економія: -77,91 грн
468,08 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
625,70
Економія: -148,80 грн
476,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
578,99
Економія: -110,91 грн
468,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
578,99
Економія: -110,91 грн
468,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
434,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (2)
522,60
Економія: -82,02 грн
440,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
434,46 грн