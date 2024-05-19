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NOW FOODS ГЛЮКОЗАМІН, ХОНДРОЇТИН МСМ капсули, №30 - Харків (826754) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
548,84
Економія: -56,20 грн
492,64 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1)
625,70
Економія: -148,80 грн
476,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
488,00
Економія: -40,45 грн
447,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
460,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
547,16
Економія: -88,17 грн
458,99 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
625,70
Економія: -148,80 грн
476,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
460,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (1)
508,12
Економія: -42,03 грн
466,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 34
Всього: упаковка (1)
550,00
Економія: -91,01 грн
458,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (1)
513,12
Економія: -26,52 грн
486,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (1)
504,99
Економія: -36,91 грн
468,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
460,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
Всього: упаковка (1)
579,99
Економія: -111,91 грн
468,08 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (1)
474,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (2)
434,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (2)
500,70
Економія: -18,70 грн
482,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
554,99
Економія: -86,91 грн
468,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (1)
483,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 31
Всього: упаковка (1)
548,79
Економія: -89,80 грн
458,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
547,99
Економія: -79,91 грн
468,08 грн