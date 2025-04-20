Канюля внутрішньовенна МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,96
Економія при броні: -1,46 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,96
Економія при броні: -1,46 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,96
Економія при броні: -1,46 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
31,77
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,89
Економія при броні: -1,23 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,05
Економія при броні: -1,28 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,05
Економія при броні: -1,24 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,05
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,14
Економія при броні: -0,94 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,29
Економія при броні: -0,94 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,19
Економія при броні: -0,88 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,38
Економія при броні: -1,04 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,54
Економія при броні: -1,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,57
Економія при броні: -0,76 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,98
Економія при броні: -0,78 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,21
Економія при броні: -0,87 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
30,91
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,25
Економія при броні: -2,71 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,57
Економія при броні: -2,73 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
30,14
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,94
Економія при броні: -3,17 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,46
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
30,78
Економія при броні: -0,94 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
30,81
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
29,09
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,14
Економія при броні: -1,40 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,11
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,81
Економія при броні: -1,01 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,70
Економія при броні: -1,05 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,70
Економія при броні: -1,05 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
31,20
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,31
Економія при броні: -1,14 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,38
Економія при броні: -1,07 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
30,62
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,28
Економія при броні: -2,16 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,28
Економія при броні: -1,86 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,16
Економія при броні: -2,32 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,16
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз