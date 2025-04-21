Канюля внутрішньовенна МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,31
Економія при броні: -4,70 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
23,78
Економія при броні: -1,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,53
Економія при броні: -3,89 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
18,33
Економія при броні: -0,97 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,53
Економія при броні: -1,02 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,53
Економія при броні: -1,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,04
Економія при броні: -0,83 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,35
Економія при броні: -0,84 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,59
Економія при броні: -0,80 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,47
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,13
Економія при броні: -4,49 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,25
Економія при броні: -0,74 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,13
Економія при броні: -0,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,50
Економія при броні: -6,54 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,81
Економія при броні: -1,00 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,81
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,37
Економія при броні: -7,43 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,52
Економія при броні: -1,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,11
Економія при броні: -6,36 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,11
Економія при броні: -0,90 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,11
Економія при броні: -0,90 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,58
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,26
Економія при броні: -7,33 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,15
Економія при броні: -1,35 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,26
Економія при броні: -1,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз