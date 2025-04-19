Канюля внутрішньовенна МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,16
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,33
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,37
Економія при броні: -5,74 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,21
Економія при броні: -0,86 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,37
Економія при броні: -0,87 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,52
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,22
Економія при броні: -4,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,39
Економія при броні: -0,73 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,39
Економія при броні: -0,73 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,39
Економія при броні: -0,73 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,52
Економія при броні: -0,71 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,09
Економія при броні: -4,46 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,09
Економія при броні: -0,89 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,24
Економія при броні: -0,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз