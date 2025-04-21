Канюля внутрішньовенна МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,88
Економія при броні: -1,23 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
31,52
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,75
Економія при броні: -1,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,60
Економія при броні: -3,99 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
18,98
Економія при броні: -0,77 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,14
Економія при броні: -0,78 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,60
Економія при броні: -0,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,49
Економія при броні: -3,88 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
17,57
Економія при броні: -0,75 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,02
Економія при броні: -0,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,17
Економія при броні: -6,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,27
Економія при броні: -4,61 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,37
Економія при броні: -1,16 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,37
Економія при броні: -1,16 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,07
Економія при броні: -1,27 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,98
Економія при броні: -4,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,77
Економія при броні: -7,14 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,27
Економія при броні: -1,47 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,27
Економія при броні: -1,47 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,27
Економія при броні: -1,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,65
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,76
Економія при броні: -5,15 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,49
Економія при броні: -1,14 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,49
Економія при броні: -1,14 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,81
Економія при броні: -1,16 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,56
Економія при броні: -4,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,59
Економія при броні: -3,96 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,00
Економія при броні: -0,80 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,51
Економія при броні: -0,86 грн