Канюля внутрішньовенна МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,50
Економія при броні: -0,69 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
22,19
Економія при броні: -2,36 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,16
Економія при броні: -0,81 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
23,07
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,66
Економія при броні: -0,87 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,66
Економія при броні: -0,86 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
23,17
Економія при броні: -0,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,01
Економія при броні: -1,20 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,01
Економія при броні: -0,81 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,04
Економія при броні: -0,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
19,60
Економія при броні: -0,94 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
23,35
Економія при броні: -1,01 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
23,36
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 26G (0,6 x 19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
20,96
Економія при броні: -1,16 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,23
Економія при броні: -1,18 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
21,86
Економія при броні: -1,21 грн
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
23,50
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Канюля внутрішньовенна MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
айЛайф Медикал Дивайсиз