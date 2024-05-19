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Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплексЦіни в аптеках

Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплекс флакон 50 мл, №1 - Львів (839826) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
39,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (2)
56,52
Економія: -0,53 грн
55,99 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
39,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (2)
39,58
Економія: -0,57 грн
39,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
56,59
Економія: -0,11 грн
56,48 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
56,18
Економія: -0,14 грн
56,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (3)
56,96
Економія: -0,12 грн
56,84 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
Всього: упаковка (1)
56,57
Економія: -0,02 грн
56,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (2)
56,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (2)
39,50
Економія: -0,05 грн
39,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
39,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (2)
56,89
Економія: -0,54 грн
56,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (1)
39,24
Економія: -0,14 грн
39,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 75
Всього: упаковка (2)
56,47 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (2)
39,61
Економія: -0,49 грн
39,12 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 4
Всього: упаковка (1)
39,18
Економія: -0,07 грн
39,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Героїв України, 8
Всього: упаковка (1)
39,41
Економія: -0,27 грн
39,14 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Сівецька, 1
Всього: упаковка (3)
39,53
Економія: -0,21 грн
39,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (2)
39,37
Економія: -0,18 грн
39,19 грн