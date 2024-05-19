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Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплексЦіни в аптеках

Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплекс флакон 50 мл, №1 - Харків (839826) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (2)
56,43
Економія: -0,45 грн
55,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
56,52
Економія: -0,20 грн
56,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
39,41
Економія: -0,10 грн
39,31 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
39,19
Економія: -0,13 грн
39,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Всього: упаковка (2)
56,93
Економія: -0,30 грн
56,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (2)
56,71
Економія: -0,55 грн
56,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (2)
56,96 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (2)
56,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
39,18
Економія: -0,28 грн
38,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (2)
57,09
Економія: -0,31 грн
56,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (3)
39,50
Економія: -0,39 грн
39,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (2)
39,59
Економія: -0,04 грн
39,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
Всього: упаковка (1)
56,61
Економія: -0,60 грн
56,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А
Всього: упаковка (1)
47,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
39,30
Економія: -0,38 грн
38,92 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клесів, вул. Залізнична, 12
Всього: упаковка (1)
39,37
Економія: -0,40 грн
38,97 грн
Аспірінка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Буховича, 3
Всього: упаковка (1)
56,67
Економія: -0,40 грн
56,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Костопіль, вул. Нова, 6-А
Всього: упаковка (1)
39,47 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (1)
39,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Київська, 67-А
Всього: упаковка (2)
56,75 грн