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Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплексЦіни в аптеках

Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплекс флакон 100 мл, №1 - Львів (839824) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
48,35
Економія: -0,15 грн
48,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
48,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (2)
69,59 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (2)
69,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
69,84
Економія: -0,69 грн
69,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (1)
47,88
Економія: -0,23 грн
47,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (2)
69,74
Економія: -0,75 грн
68,99 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всього: упаковка (2)
48,49 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
69,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (1)
48,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (2)
48,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (2)
69,75
Економія: -0,66 грн
69,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (2)
47,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (2)
69,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (2)
69,55
Економія: -0,96 грн
68,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 75
Всього: упаковка (2)
48,41
Економія: -0,74 грн
47,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (2)
48,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
Всього: упаковка (1)
48,24
Економія: -0,15 грн
48,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Сівецька, 1
Всього: упаковка (3)
48,38 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (2)
48,47
Економія: -0,51 грн
47,96 грн