Всі аптеки України
Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплексЦіни в аптеках

Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплекс флакон 100 мл, №1 - Харків (839824) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
57,91
Економія: -0,78 грн
57,13 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (2)
69,55 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
69,59
Економія: -0,69 грн
68,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
48,35
Економія: -0,20 грн
48,15 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (2)
69,04 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
69,13
Економія: -0,13 грн
69,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (2)
96,03
Економія: -0,17 грн
95,86 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 14
Всього: упаковка (1)
48,23
Економія: -0,20 грн
48,03 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (2)
68,98
Економія: -0,12 грн
68,86 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
32,02
Економія: -0,23 грн
31,79 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
48,38
Економія: -0,50 грн
47,88 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18-В
Всього: упаковка (1)
69,39 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (2)
48,48
Економія: -0,08 грн
48,40 грн
Аспірінка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Буховича, 3
Всього: упаковка (1)
69,19
Економія: -0,61 грн
68,58 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
Всього: упаковка (1)
58,17
Економія: -0,51 грн
57,66 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Костопіль, вул. Нова, 6-А
Всього: упаковка (1)
48,31 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (3)
48,28 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Київська, 67-А
Всього: упаковка (2)
68,98 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 62
Всього: упаковка (3)
69,39
Економія: -0,56 грн
68,83 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
47,82 грн