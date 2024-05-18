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Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплексЦіни в аптеках

Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплекс флакон 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (839824) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
58,18
Економія: -0,56 грн
57,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (2)
69,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
69,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
48,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
69,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
32,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (2)
96,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (2)
68,97 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
48,47
Економія: -0,80 грн
47,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (2)
69,25
Економія: -0,02 грн
69,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18-В
Всього: упаковка (1)
69,37 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (2)
47,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Олевськ, вул. Київська, 14
Всього: упаковка (1)
47,95
Економія: -0,15 грн
47,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (3)
47,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
Всього: упаковка (1)
58,19
Економія: -0,02 грн
58,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (1)
47,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
47,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
57,94 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Всього: упаковка (1)
47,79
Економія: -0,13 грн
47,66 грн
Аспірінка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Березне, вул. Буховича, 3
Всього: упаковка (1)
69,71 грн