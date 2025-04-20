Батончик з какао Др. Смак (Bar with cocoa Dr. Smak)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
5.0 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 3
7.0 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-А
7.1 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, бульв. Вороного Миколи, 7-Б
8.2 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
8.4 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
12.0 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 27-А
12.4 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
12.7 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
12.8 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак