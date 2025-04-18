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Батончик з какао Др. Смак (Bar with cocoa Dr. Smak)

Батончик з какао Др. Смак (Bar with cocoa Dr. Smak)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 234 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,48 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,42 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
23,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Батончик з какао "Dr.Smak" у шоколадній глазурі 40 г №1
Вітапак
22,38 грн
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