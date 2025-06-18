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Кодалі ресвератрол ліфт сироватка для обличчя (Caudalie resveratrol lift facial serum)

Кодалі ресвератрол ліфт сироватка для обличчя (Caudalie resveratrol lift facial serum)

Вінниця (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
1.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -74,97 грн
2424,08 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2199,00 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
114.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
152.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2313,40 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -80,97 грн
2618,05 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
184.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
185.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -80,97 грн
2618,05 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
187.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
187.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
188.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -74,97 грн
2424,08 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
189.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2776,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
189.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -80,97 грн
2618,05 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
190.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -80,97 грн
2618,05 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
191.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
1873,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
192.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
192.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
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