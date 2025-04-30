Київ
Кодалі ресвератрол ліфт сироватка для обличчя (Caudalie resveratrol lift facial serum)

Кодалі ресвератрол ліфт сироватка для обличчя (Caudalie resveratrol lift facial serum)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -74,97 грн
2424,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
348.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -74,97 грн
2424,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -80,97 грн
2618,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
366.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2313,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
398.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2313,90 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
424.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -80,97 грн
2618,05 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
430.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2245,26 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
432.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -74,97 грн
2424,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
434.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2776,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
434.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
435.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
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