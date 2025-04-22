Київ
Кодалі ресвератрол ліфт сироватка для обличчя (Caudalie resveratrol lift facial serum)

Кодалі ресвератрол ліфт сироватка для обличчя (Caudalie resveratrol lift facial serum)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -499,81 грн
1999,24 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -499,81 грн
1999,24 грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -499,81 грн
1999,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -539,81 грн
2159,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
325.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
325.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -499,81 грн
1999,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -539,81 грн
2159,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
336.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
447.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -539,81 грн
2159,21 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -539,81 грн
2159,21 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
453.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -539,81 грн
2159,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
458.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -539,81 грн
2159,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
458.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2313,90 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
459.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2313,90 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
460.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -539,81 грн
2159,21 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
460.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,02
Економія при броні: -539,81 грн
2159,21 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
462.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -499,81 грн
1999,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
462.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2776,70 грн
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