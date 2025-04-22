Київ
Кодалі ресвератрол ліфт сироватка для обличчя (Caudalie resveratrol lift facial serum)

Кодалі ресвератрол ліфт сироватка для обличчя (Caudalie resveratrol lift facial serum)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 38 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2116,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2116,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2012,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -539,81 грн
2159,24 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -499,81 грн
1999,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -499,81 грн
1999,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -539,81 грн
2159,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2203,38 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -539,81 грн
2159,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -499,81 грн
1999,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2036,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -539,81 грн
2159,24 грн
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