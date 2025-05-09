Кодалі ресвератрол ліфт сироватка для обличчя (Caudalie resveratrol lift facial serum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
185.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
248.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
378.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
408.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
408.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
409.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie