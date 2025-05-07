Київ
Кодалі ресвератрол ліфт сироватка для обличчя (Caudalie resveratrol lift facial serum)

Кодалі ресвератрол ліфт сироватка для обличчя (Caudalie resveratrol lift facial serum)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
9.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2128,80 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
64.1 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2128,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -74,97 грн
2424,08 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
193.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2237,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
194.2 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2252,16 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
195.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2243,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -74,97 грн
2424,08 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
239.7 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
1873,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
357.8 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2245,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
378.3 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
378.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2699,05
Економія при броні: -80,97 грн
2618,08 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -74,97 грн
2424,08 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2443,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
386.0 км
Кодалі Resveratrol Lift Сироватка для обличчя зміцнююча 30 мл №1
Caudalie
2299,20 грн
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