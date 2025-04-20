Кодалі вінофреш дезодорант для тіла (Caudalie vinofresh body deodorant)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
1.2 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,05
Економія при броні: -151,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -151,81 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -119,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -151,81 грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
599,00
Економія при броні: -119,80 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Аптека біля ратуші
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
113.6 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
701,29
Економія при броні: -3,10 грн
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
113.8 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
696,38
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
118.1 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22
181.8 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
183.9 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
223.4 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
225.6 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -151,81 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
227.1 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,05
Економія при броні: -151,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
325.4 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -151,81 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
328.3 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie
759,02
Економія при броні: -151,81 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
Кодалі Vinofresh Дезодорант для тіла натуральний евкаліпт та виноград 50 г №1
Caudalie